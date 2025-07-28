Bilecik'te Ev Yangını - Son Dakika
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Bilecik'te Ev Yangını

28.07.2025 11:48
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Çukurören köyünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Çukurören köyünde Halil İbrahim Koç'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Koç, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, bilecik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Ev Yangını - Son Dakika

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