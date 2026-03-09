Bilecik'te müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Küplü köyünde E. A'ya ait 3 katlı müstakil evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?