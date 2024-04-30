Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik\'te Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

30.04.2024 14:36  Güncelleme: 14:37
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

"Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlüyü yakalayan ekipler, cezaevine teslim etti.

Dronla trafik denetimi

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dronla denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücüye toplam 10 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü yakalandı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaralanmalı kazaya karışan motosiklet sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Evinde gözaltına alınan ve 16 bin 802 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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