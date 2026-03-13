Bilecik'te Hatıra Ormanı İçin Fidan Dikildi

13.03.2026 18:57
Üniversite öğrencileri, Kızılay Hatıra Ormanı'na 150 sedir fidanı dikerek doğaya katkıda bulundu.

Bilecik'te, Kızılay tarafından oluşturulan hatıra ormanına üniversite öğrencilerince ek fidan dikildi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kızılay Kulübünce organize edilen programda, üniversite öğrencileri, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy mevkisindeki Kızılay Hatıra Ormanı'na 150 sedir fidanı dikti.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Başkanı Şahin Kurt, yaptığı konuşmada, fidan dikmenin önemine dikkati çekti.

Dikilen fidanların korunması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren Kurt, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ise kentte geçen yaz büyük çaplı orman yangınlarının yaşandığını hatırlattı.

Bu yangınlardan yaklaşık 12 bin hektar ormanlık alanın etkilendiğini bildiren Akbulut, "Biz de buraları yeniden yeşertmek için ant içtik. Buraların 11 bin hektarında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Büyük bir kısmını da tohumla gençleştiriyoruz. Şu anda çimleniyorlar. Yurdumuz, cennetten bir mekan." dedi.

Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
