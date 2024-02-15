Bilecik'te kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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Bilecik'te kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Bilecik\'te kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma ve AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvanı kurtardı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, halat yardımıyla hayvanları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.

15.02.2024 16:18  Güncelleme: 16:22
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, "2 küçükbaş hayvanın kayalıklarda mahsur kaldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik'te kayalıklarda mahsur kalan 2 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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