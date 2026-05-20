Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.
Bilecik-Osmaneli kara yolu Yenişehir Kavşağı mevkisinde, kent merkezinden üniversite yönüne giden 11 EE 213 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.A. yönetimindeki 11 ACT 039 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?