Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi ve YKS Öncesi Sınav Provası Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi ve YKS Öncesi Sınav Provası Yapıldı

Bilecik\'te Liselere Geçiş Sistemi ve YKS Öncesi Sınav Provası Yapıldı

Bilecik'te, 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adaylara gerçek koşulların sağlandığı prova yapıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sınav provasının tamamıyla gerçek bir sınavdaki gibi üst araması, telefon, elektronik cihaz yasağı gibi uygulamalarla gerçekleştirildiğini belirtti. Bilecik'ten LGS Sınavı'na girecek 2 bin 200 öğrenci ile YKS'ye katılacak 1500 adayın merkez ve ilçelerde 19 okulda deneme sınavlarında prova yaptığını açıkladı.

25.05.2024 12:05
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Bilecik'te, 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi adaylara gerçek koşulların sağlandığı prova yapıldı.

Valilik tarafından yürütülen Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında sınava girecek öğrenciler, aileleriyle sınav provası yapılacak eğitim kurumlarından biri olan kent merkezindeki Edebali Ortaokuluna geldi.

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, gerçek sınavlarda olduğu gibi güvenlik kontrolleri yapılarak saat 10.00'a kadar deneme sınavları için sınıflara alındı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile okul girişinde öğrencileri ve velileri karşılayarak, başarılar diledi.

Vali Aygöl, gazetecilere, sınav provasının tamamıyla gerçek bir sınavdaki gibi üst araması, telefon, elektronik cihaz yasağı gibi uygulamalarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bilecik'ten LGS Sınavı'na girecek 2 bin 200 öğrenci ile YKS'ye katılacak 1500 adayın merkez ve ilçelerde 19 okulda deneme sınavlarında prova yaptığını belirten Aygöl, şöyle konuştu:

"Bilecik olarak çok heyecanlıyız. Velilerimiz de bu heyecanı bastırmaya çalışıyor. Öğrencilerimizin o heyecanlarını bastırmak istedik. Heyecanla sınava girmeyip, daha rahat girmelerine vesile olsun diye çalışma yaptık. İlimizde eğitime nitelik kazandırmak için başlattığımız çalışmaların biri de sınav provasıydı. Çocuklarımız ve velilerimiz için sınav öncesi güzel bir çalışma olacağına inanıyorum."

Kızını sınava getiren Kemal Gergin de provanın hem kendileri hem de öğrenciler için iyi bir deneyim olduğunu ifade etti.

Merkez ve ilçelerde 225 öğretmenin görev aldığı, saat 10.15'te başlayan sınav provası sırasında anne babalar, okul bahçelerinde çocuklarını bekledi.

Kaynak: AA

Şefik Aygöl, Bilecik, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi ve YKS Öncesi Sınav Provası Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi ve YKS Öncesi Sınav Provası Yapıldı - Son Dakika
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