Bilecik\'te okul bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

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Bilecik'te kent merkezinde otluk alanda çıkan, yakınlardaki okulun bahçesine de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşiktaş Mahallesi Tuncer Sokak'taki otluk arazide, henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle arazinin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin bahçesine de sıçradı.

Yangına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri söndürerek bölgede soğutma çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'in olayın ardından incelemede bulunduğu alanda yangının çıkış sebebi araştırılıyor.