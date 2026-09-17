Bilecik'te okul kantinlerine zabıta denetimi, tarihi geçmiş ürünlere ceza - Son Dakika
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Bilecik'te okul kantinlerine zabıta denetimi, tarihi geçmiş ürünlere ceza

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Bilecik\'te okul kantinlerine zabıta denetimi, tarihi geçmiş ürünlere ceza
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim yaptı. Denetimlerde çocuklara satışı uygun olmayan ürünler toplanırken, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan noktalara ceza uygulandı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul kantinlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, çocuklar için satışı uygun olmayan ürünler toplanırken, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan noktalara da ceza uygulandı.

ORTAM TEMİZLİĞİ KONTROL EDİLDİ, ZARARLI GIDA SATIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her alanda denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2026-2027 eğitim ve öğretim döneminin başında gerekli denetimleri sürdürüyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin sağlıklı bir hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde; okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizlikten çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek tüm konularda incelemeler yapıldı."

DİNLENME VE OYUN ALANLARINDA DA GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI

Açıklamada ayrıca, "Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında kontroller yapıldı, uyarılarda bulunuldu. Ayrıca öğrencilerin yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanlarıyla oyun bölümlerinde de gerekli incelemeler yapıldı" denildi.

Kaynak: ANKA
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