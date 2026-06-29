Bilecik\'te Orman Yangını Kontrol Altında

BİLECİK'in Osmaneli ilçesindeki tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümen söndürüldü.

Osmaneli ilçesindeki bir tarım arazisinde saat 18.57 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 8 arazöz, 5 su tankeri ve 1 itfaiye aracı ile havadan ve karadan eş zamanlı müdahale edildi.

Bilecik Valiliği, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, yangınla ilgili gerekli inceleme ve hasar tespit çalışmalarının sürdürdüğü bilgisine yer verilerek, "Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" denildi.