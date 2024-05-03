Bilecik\'te Orman Yangınlarına Karşı Etkinlik Düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Balçıkhisar köyü yolundaki ormanlık alanda İlçe Orman İşletme Şefliğince organize edilen etkinliğe Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Orman İşletme Şefleri Celal Karaismail, Abdullah Baylan ve Semanur Öven, Balçıkhisar Köyü Muhtarı Fikret Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile öğrenciler katıldı.

İlçe protokolü ve öğrenciler tarafından ormanlık alandaki yangına sebep verecek atıklar temizlendi.

Belediye Başkanı Torun, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün tasarladığı ve programladığı Orman Benim projesi için toplanmış bulunuyoruz. Gençlerle birlikteyiz, hepsi cıvıl cıvıl çok güzel bir an onlarla birlikte vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak, ormanları temiz tutmak ve olası orman yangınlarını engellemek adına öğrencilerimizle bir araya gelip ormanlarımızı temizlemek istedik. İnşallah ormanlarımızı daha temiz ve daha güvenli tutmak adına hep beraber hareket edebiliriz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Caner Özdemir de ormanda bulunan yanıcı maddeleri ve atıkları temizlediklerini dile getirerek, "Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ederiz." dedi.