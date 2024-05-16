Bilecik'te 'Sessiz Sürüş: Ride Of Silence' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te 'Sessiz Sürüş: Ride Of Silence' etkinliği düzenlendi

Bilecik\'te \'Sessiz Sürüş: Ride Of Silence\' etkinliği düzenlendi

Bilecik'te, trafikte hayatını kaybeden ve yaralanan bisiklet sürücülerini anmak için dünya çapında düzenlenen 'Sessiz Sürüş: Ride Of Silence' etkinliği yapıldı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, etkinlikle bisiklet kullanıcılarının hakları için farkındalık yaratmayı ve taşıt sürücülerine bisikletlilerle yolu paylaşmaları gerektiğini hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.

16.05.2024 13:30
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Bilecik'te, trafikte hayatını kaybeden ve yaralanan bisiklet sürücülerini anmak için dünya çapında düzenlenen "Sessiz Sürüş: Ride Of Silence" etkinliği yapıldı.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, kent merkezinde sürüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, trafikte yaralanan ve hayatını kaybeden bisiklet kullanıcılarını anmak, bisikletlilerin hakları için farkındalık yaratmak, taşıt sürücülerine bisiklet kullanıcıları ile yolu paylaşmaları gerektiğini hatırlatmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Bisikletliye saygı", "Bisikletime çarparsan ölürüm", "Yolu paylaş, kornaya değil frene bas", "Artık ölmek istemiyoruz", "Trafikte sağ şerit yasal hakkımız", "Sadece araba senin, yollar hepimizin", "Bbisikletliler de trafiğin bir parçası", "Lütfen kapıyı sağ elinle aç", "Trafikte biz de varız", "Bisikletli ölümleri son bulsun" sloganlarıyla tur attıklarını belirten Yavuz, " Türkiye'de bu etkinlik 36 il ve ilçede eş zamanlı yapılmaktadır. Bisiklet bir araçtır. Trafikte olmak herkesin hakkıdır. Bisikletlinin farkında olalım ve farkında olunmasını sağlayalım. Bisikletli kazaların hiç olmamasını ve bisiklet kullanıcılarının hayatlarını kaybetmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Sessiz Sürüş: Ride Of Silence' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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