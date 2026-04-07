Bilecik\'te Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli A.O.T'ye ait 2 ayrı adrese ve eklentilerine operasyon düzenleyen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, yaptıkları aramada, alacak, verecek defteri ile 42 adet 13 farklı kişiye ait imzalı ve imzasız toplam 3 milyon 986 bin 560 lira boş ve dolu senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı A.O.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.