Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Tutuklandı

Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından uyuşturucu aparatı bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde 2 Ağustos'ta meydana gelen kazanın ardından tırda arama yapan polis ekipleri uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan tutuklandı.

F.Ö. (40) yönetimindeki 34 FP 9154 plakalı tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde aynı yönde giden T.S. (27) idaresindeki 11 SK 351 plakalı traktöre arkadan çarpmıştı.

Kaza sonrası yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılmıştı.