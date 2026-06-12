Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
12.06.2026 11:14
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Bilecik'te iki kaza sonucu toplam 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

M.Ç. (28) yönetimindeki 11 EK 667 plakalı otomobil, merkez Çakırpınar köyü mevkisinde F.G. (47) idaresindeki 11 ABZ 007 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.G. ile otomobilde bulunan S.G. (82) ve R.G. (74) yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sorgulamada, sürücü M.Ç'nin ehliyetinin 2 yıl iptal edildiği öğrenildi.

İnhisar ilçesine bağlı Akkaöy köyü yolunda, R.D. (74) idaresindeki 26 GS 081 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yol kenarındaki duvara çarptı.

Otomobilde bulunan N.D. (82) yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nuran Güzel Nuran Güzel:
    ne yazık ki bu tür kazaları her hafta duyuyoruz, sonunda durum değişmediği sürece bu saydığımız haberler artmaya devam edecek 0 0 Yanıtla
  • İlker Çilali İlker Çilali:
    vay be daha sabah kalkıp işe gidiyorsun sonra böyle haberlerle karşılaşıyorsun allah korusun kimseyi böyle şeylerden çok tehlikeli bu yollar yahu özellikle yaşlı insanlar araba sürüyo hani dikkat eksikliği olabiliyo çünkü geçmiş olsun yaralılara en kısa zamanda iyileşsinler 0 0 Yanıtla
  • Özlem Kayar Özlem Kayar:
    yazık ya bu insanlar ne günahı var da böyle başlarına geliyor devlet ne yapıyor böyle şeyleri önlemek için otoban yapsan yol yapsan hep aynı şey oluyo 0 0 Yanıtla
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