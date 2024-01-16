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Bilecik'te Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, kent turizminin canlandırılması için kurum ve kuruluşların işbirliğinin önemi vurgulandı. Aygöl, Bilecik'in milli ve manevi zenginliklerinin Türkiye'nin temel değerleri olduğunu belirterek, bu zenginliklerin tanıtımında sorumluluk sahibi olanların adımlar atacağına inandığını ifade etti.

Bilecik\'te Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
16.01.2024 - 19:43,
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Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "Turizm Geliştirme Ajansı İl Yönetim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl toplantıda, kent turizminin canlandırmasında kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Aygöl, Bilecik'in milli ve manevi zenginliklerinin aynı zamanda Türkiye'nin temel değerleri olduğuna dikkati çekerek, bu zenginlikleri tanıtmada sorumluluk sahibi olanların güzel adımlar atacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA
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