Bilecik\'te Un Yüklü Tırda Yangın

Bilecik'te un yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozüyük-Bilecik karayolunun Şelale rampalarında, K.G idaresindeki 42 DEZ 83 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırı yolun kenarına park eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri söndürdü.

İstanbul'a götürmek üzere Konya'dan yüklenen unları taşıyan tır kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.