Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.