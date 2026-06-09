Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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