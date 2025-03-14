Bilecik'te Yeni Halk Dolmuşu Ücret Tarifesi 15 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni Halk Dolmuşu Ücret Tarifesi 15 Mart'ta Başlıyor

Bilecik Belediyesi, 15 Mart Cumartesi gününden itibaren şehir içi toplu taşıma araçlarına uygulanacak yeni bilet ücret tarifesini açıkladı. Normal ve öğrenci tarifeleri belirlendi.

14.03.2025 12:06
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni halk dolmuşu ücret tarifesinin 15 Mart Cumartesi günü itibariyle uygulamaya konulacağı duyuruldu.

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni halk dolmuşu ücret tarifesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

"06.02.2025 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ve bu kararda belirtilen öğrencilere ilişkin kısımlarında indirim yapılmasına ilişkin 06.03.2025 tarih ve 30 sayılı Bilecik Belediyesi Meclis Kararı gereği şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanacak bilet ücret tarifeleri şu şekilde olacaktır:

-Şehir içi normal tam 25 TL, öğrenci 17 TL

-Yüksek hızlı tren tam 30 TL, öğrenci 17 TL

-Yeni otobüs terminali tam 30 TL, öğrenci 17 TL

-Gölpark tam 30 TL, öğrenci 17 TL

-H6 hattı-okullar bölgesi tam 23 TL, öğrenci 17 TL

-Küplü Köyü tam 28 TL, öğrenci 17 TL

-Başköy Köyü 28 TL, öğrenci 17 TL

-Gülümbe Köyü tam 28 TL, öğrenci 17 TL şeklinde olacaktır."

Açıklamada, söz konusu tarifenin 15 Mart Cumartesi günü itibariyle uygulamaya konulacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Yeni Halk Dolmuşu Ücret Tarifesi 15 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika

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