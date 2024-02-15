Bilecik Valisi Dodurga'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Dodurga'da Ziyaretlerde Bulundu

Bilecik Valisi Dodurga\'da Ziyaretlerde Bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dodurga beldesindeki ziyaretler kapsamında Dodurga İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Aygöl, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Dodurga Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Aygöl, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı'nda asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Aygöl, yeni yönetim prensipleri gereği vatandaşların ayağına giderek ihtiyaçlarını sorduklarını belirtti.

15.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Dodurga İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'dan makamında beldede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Aygöl, Dodurga Kültür Merkezi'ndeki atölyeler ile spor salonunda vatandaşlarla sohbet etti.

Dodurgaspor Lokali'nde halk buluşmasına katılan, belde sakinlerinin bölgeye ilişkin talep ve önerilerini dinleyen Aygöl, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bölgedeki asayiş faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Valilik olarak yeni bir yönetim prensibine geçtiklerini belirtti.

Önceden vatandaşların kendilerine gelerek ihtiyaçlarını bildirdiğini aktaran Aygöl, "Şimdi ise valilerimiz ve kaymakamlarımız, vatandaşlarımızın ayağına giderek ihtiyaçlarını soruyor, hizmet götürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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