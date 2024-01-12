Bilecik Valisi Şefik Aygöl, askerlerle akşam yemeğinde buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapani erlerle akşam yemeğinde buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, yemek esnasında askerlerle sohbet etti.

Bir erin annesini arayarak oğluyla görüşmesini sağlayan Aygöl, asker annesine evlatlarının emin ellerde olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Programda, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İl Müftüsü Ali Erhun da yer aldı.