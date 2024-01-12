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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, askerlerle akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, askerlerle akşam yemeğinde buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Aygöl, yemek esnasında askerlerle sohbet etti ve bir erin annesini arayarak oğluyla görüşmesini sağladı. Programa Jandarma Eğitim Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, üniversite rektörü ve il müftüsü de katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, askerlerle akşam yemeğinde buluştu
12.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapani erlerle akşam yemeğinde buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, yemek esnasında askerlerle sohbet etti.

Bir erin annesini arayarak oğluyla görüşmesini sağlayan Aygöl, asker annesine evlatlarının emin ellerde olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Programda, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İl Müftüsü Ali Erhun da yer aldı.

Kaynak: AA
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