Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük Şehir Müzesi\'ni Ziyaret Etti

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(BİLECİK) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret ederek, eserler hakkında bilgi aldı. Aygöl'e Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da eşlik etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün müze ziyaretine, Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Kardeş ve Murat Arık, TSO Başkanı Veli Çelik ile İl Genel Meclis üyesi Kamil Poyraz eşlik etti.

Müzeyi gezen ve sergilenen eserleri inceleyen Vali Aygöl, Başkan Bakkalcıoğlu ve uzman rehberlerden müzede bulunan eserler ile Bozüyük'ün tarihi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Bakkalcıoğlu, "Sayın Vali'miz Şefik Aygöl'ün Şehir Müzemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Kaymakam'ımız Adem Öztürk ile birlikte kendilerine eşlik ederek, müze ve ilçemiz tarihi hakkında bilgiler verdik. Sayın Vali'mize ilçemiz tarihine göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum" dedi.