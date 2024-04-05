Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması\'nın kazananlarını ödüllendirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yeşilay Bilecik Şubesince düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın kazananlarını makamında kabul ederek ödüllerini takdim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bağımlılık konusuna duyarlılığını artırmak ve yeteneklerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya il genelinde 1409 eserle katılım sağlandı.
Edebi ve görsel kategoride ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birinci olan öğrencilere 30 bin lira ödül dağıtılan yarışma sonunda, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde müftülük tarafından 'Yetim gülse Cizre güler' sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle bin yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.
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