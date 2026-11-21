Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ekim 2019'da Suriye'nin Azez ilçesinde düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, şehidin ailesiyle sohbet etti.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, şehit ailelerinin Türk milletinin en kıymetli emanetlerinden olduğunu belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanlarında olduğunu vurgulayan Sözer, tüm şehitlere rahmet diledi.