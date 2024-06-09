YTB destekli Bilim Seyyahları Balkanlar projesi Karadağ\'da uygulandı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen "Bilim Seyyahları Balkanlar" gezici eğitim projesi, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da uygulandı.

Başkentteki Mehmet Fatih Medresesi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Mehmet Fatih Medresesi Müdürü Amer Sukurica, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Okan Öztürk ve öğrenciler katıldı.

Kalkavan, Türkiye ve Karadağ'ın çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye'de Karadağ'dan 500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Sukurica ise iki dost ülkenin çocuklarının, proje kapsamında birbirleriyle bilgi alışverişi yapacakları için mutlu olduğunu kaydetti.

Öztürk de projeyle gençlere, öğrenmenin ne kadar önemli olduğu mesajını gönderdiklerini aktardı.

Projeyi dördüncü kez Balkanlar'da düzenlediklerini ifade eden Öztürk, şimdiye kadar 12 ülke ve 20 şehir gezdiklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında çok sayıda stantta kimya, fizik, matematik, biyoloji alanında deneyler gerçekleştirildi.

Toplumun bilime ilgisini artırmayı hedefleyen, öğrencilerin pratik yaparak öğrenme fırsatı yakaladığı "Bilim Seyyahları Projesi", 2015'te Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'da hayata geçirildi ve YTB'nin de desteğiyle 2017'den itibaren Balkanlar'da da düzenlenmeye başlandı.