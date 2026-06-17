Bilim ve Teknoloji Anaokulları Şenliği - Son Dakika
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Bilim ve Teknoloji Anaokulları Şenliği

17.06.2026 15:34
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İstanbul'da Bilim ve Teknoloji Şenliği düzenlendi, öğrenciler projelerini sergiledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilim ve Teknoloji Anaokulları Yıl Sonu Bilim Şenliği düzenlendi.

Kadıköy Sulhiye Ersoy Anaokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte, bu yıl 13 anaokulunda uygulanan "Bilim ve Teknoloji Eğitimi Uygulayan Anaokulu Programı" kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar sergilendi.

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, projenin 4 ve 6 yaş arasındaki çocukların erken yaşta bilime, teknolojiye olan meraklarının gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Yentür, Bilim ve Teknoloji Anaokulları ile bir ekosistem elde edebilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bütün keşifler bir soru ve merakla başlar. Eğitimin de temel amacı çocuklarımıza merak ettirmek, sorular sordurmak ve çocukların anlam dünyasında yeni alanlar açmak." ifadelerini kullandı.

Bu okullarla öğrencilere bilim ve teknoloji konusunda ilerleme imkanı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Yentür, "Bu okulumuzda heyecanlı çocuklar var. Önemli olan ilk adımın atılması. 39 ilçemizin üçte birinde böyle okullarımız var. Seneye inşallah bu okullarımızın sayısını artıracağız." dedi.

Yentür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görevlerinin her zaman öğrencilerin ve öğretmenlerin önünü açmak olduğunu kaydetti.

Öğrencilere "Bilim İnsanı Sertifikası" verildi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan program kapsamında okul öncesi öğrencileri, "bilimsel süreç becerileri", "robotik kodlama", "tasarım odaklı düşünme", "yapay zeka farkındalığı", "mühendislik tasarımları" ve "sürdürülebilir yaşam" temalarında birçok uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi.

Bilim Şenliği'nde çocukların yıl boyunca geliştirdikleri projeler ve tasarımlar, ziyaretçilerin deneyimleyebileceği tematik alanlarda buluştu. Şenlik kapsamında oluşturulan 6 ana deneyim alanı, erken yaşta bilim ve teknoloji eğitiminin çocuklarda nasıl bir dönüşüm oluşturduğunu ortaya koydu.

Tematik deneyim alanları içerisinde "Ben Bir Bilim İnsanıyım", "Hayalimdeki Ev", "Geleceği Tasarlıyorum", "Uzay Teknolojileri", "Doğal Yaşam ve Yapay Zeka" ve "Benim Robotum" yer aldı.

Şenliğin sonunda program süresince gösterdikleri merak, araştırma ve üretme çabalarının simgesi olarak öğrencilere "Bilim İnsanı Sertifikası" takdim edildi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilim ve Teknoloji Anaokulları Şenliği - Son Dakika

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