Marmaris'te Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı

(MUĞLA)- Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, bilimsel çalışmalara ve teknoloji uygulamalara katılım sağladı.

Her yıl 8-14 Mart günleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini çekmek; bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler iki gün sürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklere Marmaris ve çevre ilçelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

Parkta gün boyunca robotik kodlama, sanal gerçeklik uygulaması, gökyüzü gözlemi, bilim ve teknoloji sergisi gibi birçok çalışma yapıldı. Onlarca deneyin de gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklar bilimle ve eğlenceyle dolu iki gün geçirdi.