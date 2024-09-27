Bilişim Suçlarına Dev Operasyonlar

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına yönelik 2 bin 880 operasyonda, 7 milyar 519 milyon 155 bin lira ve mal varlığına el konulduğunu, 67 bin 493 siteye erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 4 Haziran 2023-25 Eylül 2024 tarihleri arasında, 'Çevrim içi yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 81'i planlı 453 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 2 bin 950 şüpheli gözaltına alındı. 1070'i tutuklandı, 819'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira ve mal varlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi. Aynı dönemde 'Çevrim içi dolandırıcılık' ve 'Bilişim' suçları kapsamında 363'ü planlı 2 bin 427 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 6 bin 585 şüpheli gözaltına alındı. 3 bin 311'i tutuklandı, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira ve mal varlığına el konuldu. 39 bin 722 site, erişime engellendi.

Bakan Yerlikaya, "Siber Vatan'da 'Yasa dışı bahis' ve 'Çevrim içi dolandırıcılık' suçlarına karşı durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizi 'Çevrim içi yasa dışı bahis' ve 'Kumar' suçuna karşı korumak için topyekun bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim" dedi.