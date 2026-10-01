Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, TEKNOFEST\'te algı dönüşümünü anlattı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, toplumları medeniyete dönüştüren unsurun yalnızca teknik bilgi olmadığını belirterek, "Biz teknoloji üretiyoruz ama bu teknolojiyi ne için kullanacağımızın cevabını aslında sosyal bilimlerle veriyoruz, vicdanla veriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, festivalin ikinci gününde KÜME Vakfı tarafından düzenlenen "Tecrübe: İnsanlık Hali" sergisi kapsamındaki KÜRE Konuşmaları'nda yer alan "İnovasyonun Tarihi: Yeni Bir Şey Üretmek" başlıklı programda konuştu.

Program sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Erkam Tüzgen, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji yolculuğundaki en önemli aktörlerden biri olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'in toplumsal zihniyette büyük bir dönüşüm sağladığına işaret eden Tüzgen, "TEKNOFEST'in, Türkiye'deki 'biz teknoloji üretemeyiz' düşüncesinin, 'Biz de teknoloji üretebiliriz' diyen ve yakında 'Biz en iyi teknolojiyi üretiriz' diyebilecek bir nesle dönüşmesinde önemli aktörlerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin de bu hedef doğrultusunda TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'de en ileri teknolojilerin geliştirilmesi, buna uygun imkanların sunulması ve gençlerin teknoloji üretimine katkı sağlaması temennilerini dile getirdi.

"İnsanlığa refah getirecek, adaleti yayacak teknolojileri geliştirmemiz lazım"

Erkam Tüzgen, insanlığı ve toplumları medeniyete dönüştüren unsurun yalnızca teknik bilgi olmadığını, sosyal alanlardaki faaliyetlerin, düşünce yapılarının ve medeniyet tasavvurunun da bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti.

KÜME Vakfı ile TEKNOFEST arasındaki işbirliğinin bu noktada çok kıymetli bir adım olduğunu söyleyen Tüzgen, şöyle devam etti:

"Biz teknoloji üretiyoruz ama bu teknolojiyi ne için kullanacağımızın cevabını aslında sosyal bilimlerle veriyoruz, vicdanla veriyoruz. Bugün dünyanın en güçlü ülkelerinin en zalim ülkeleri olduğunu görüyoruz ama hamdolsun bizim medeniyetimiz böyle değil. Bunu sürdürmeye devam etmemiz lazım. Bizim yeniden insanlığa refah getirecek, insanlığa adaleti yayacak teknolojileri geliştirmemiz lazım. Bu maksatla hem bir medeniyet inşa edecek kurum olarak KÜME'yi, bir teknoloji ülkesine bizi dönüştürecek olan TEKNOFEST'i ve bu işbirliklerini çok kıymetli görüyorum."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Tüzgen, Türkiye'nin küresel ölçekte başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Gençlerin öz güvenle ve birlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tüzgen, "Dünyada en iyi olmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Kaynaklara, birikime, medeniyet tasavvuruna sahibiz. Bunun farkında olmamız lazım. Ama bunun farkında olmamız yetmez, bununla beraber gayret etmemiz, birlik olmamız, takımlar kurmamız, hep beraber gayrete devam etmemiz, mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.