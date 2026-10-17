BİLSAD Başkanı Yakuphanoğlu, yağmur suyu için yeşil çatı ve geçirgen beton önerdi

Bilim ve İş İnsanları Derneği (BİLSAD) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, geleneksel şehir planlama yöntemlerinin yenilenmesini önerdi.

Yakuphanoğlu, yaptığı açıklamada, iklim krizine bağlı ani yağışların kentsel altyapılar üzerindeki etkisini dengelemek için geleneksel şehir planlama yöntemlerinin yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Kentsel mimaride doğayla uyumlu esnek tasarımların önemine dikkati çeken Yakuphanoğlu, kaldırım, otopark ve yürüyüş yollarında su geçiren gözenekli asfalt ile geçirgen beton malzemelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini anlattı.

Binalara kurulacak yeşil çatıların yağmur suyunu yüksek oranda kendi bünyesinde tutarak şehir şebekelerinin yükünü hafifleteceğini öngördüklerini belirten Yakuphanoğlu, "Binalardan toplanan yağmur suları yer altı depolarına aktarılıp arıtılarak çevre sulamasında yeniden kullanılabilir. Yol kenarlarına yapılacak derin köklü bitki alanları, akış suyunu doğal olarak süzüp toprağa aktaracaktır." dedi.

Yakuphanoğlu, yenilikçi tekniklerin sadece afet anlarında bir koruma sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda kentlerin uzun vadeli sürdürülebilir kentsel büyüme hedeflerine de doğrudan hizmet edeceğini ifade etti.