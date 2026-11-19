KORAY TAŞDEMİR - İstanbul'un tarih boyunca su ihtiyacını karşılayan yer altı hazinelerinden Binbirdirek Sarnıcı, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi dokusu ve özgün mimarisiyle kentin kültür turizmine katkı sunmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "İstanbul'un Su Uygarlığının Şahitleri: Sarnıçlar" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, yüzyıllar boyunca kentte su depolama alanları olarak işlev gören, şimdilerde turistik gezi ve kültürel etkinlik mekanına dönüştürülen yerlerden biri olan Binbirdirek Sarnıcı'nın mimari ve tarihi özellikleri ele alındı.

İstanbul'un en büyük sarnıçlarından biri olan Binbirdirek Sarnıcı, 4. yüzyılda İmparator 1. Konstantin döneminde Roma soylusu Philoksenos tarafından sarayların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırıldı.

Sarnıçtaki sütunlar, üst üste bindirilmiş iki gövdeden oluşuyor, sütunların üstlerinde hiçbir işleme yer almayan kesik piramit biçiminde başlıklar bulunuyor.

Sütun gövdelerine işlenmiş işaretlerin de sarnıcın yapımında çalışan ve sütunları işleyen taşçıların işaretleri olduğu düşünülüyor.

Bizans döneminde su deposu olarak hizmet veren sarnıç, Osmanlı döneminde zamanla suyunu kaybederek su haznesi olmaktan çıkıp kumaş dokuma atölyesi, pazar yeri ve depo gibi çeşitli amaçlarla kullanıldı.

Sarnıç bugünlerde ise turistik gezi ve kültürel etkinlik mekanı olarak kullanılıyor.

Binbirdirek Sarnıcı İşletmecisi Mert Demircioğlu, Binbirdirek Sarnıcı'nın Roma dönemi senatörlerinden Philoksenos tarafından sarayın su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edildiğini, yapının büyüklük açısından Yerebatan Sarnıcı'ndan sonra İstanbul'daki ikinci büyük sarnıç olduğunu söyledi.

Sarnıcın Roma ve Bizans döneminde su sarnıcı, Osmanlı döneminde de bir dönem su sarnıcı daha sonraysa iplik atölyesi olarak kullanıldığını aktaran Demircioğlu, "Bugün sarnıç çeşitli organizasyonlara, lansmanlara ve çeşitli kültürel aktivitelere ev sahipliği yapıyor." dedi.

Demircioğlu, sarnıcın yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bir alan kapladığını belirterek, "İnşa edildiğinde 224 sütunu bulunuyordu, günümüzde ise 212 tanesi ayakta kalmıştır. Bu sarnıcı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, sütunların üst üste bindirilmiş iki parça mermerden oluşmasıdır. Ortasında bir bilezik ve bu bileziğin altında kurşun bir tabaka yer alır. İsmi de bu yapısal özellikten, yani 'bindirme direk'ten gelir. Zamanla halk dilinde 'Binbirdirek' halini almıştır." diye konuştu.

Demircioğlu, bu tarihi mirasın korunarak yaşatılmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Burada yılda yaklaşık 50, 60 caz konseri, çeşitli semavi şovlar, iftarlar, lansmanlar, sergiler, fuarlar ve çeşitli kültürel organizasyonlar düzenleniyor. Ancak bu etkinlikler yapılırken yapının nem ve ses dengesini sürekli kontrol altında tutuyoruz. Etkinliği yaparken de eseri korumamız lazım. Çünkü sesin sütunlara zarar vermemesi gerekiyor. Ayrıca buraya gelen misafirlerimizin de buranın 1600 yıllık bir yer olduğuna önem göstererek etkinliklere katılım sağlamalarını bekliyoruz."

Sarnıçta ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken noktaların sütunlar üzerindeki detaylar olduğunu aktaran Demircioğlu, "Sütunların üzerinde çeşitli Yunan monogramları var. Bunlar taşçı işaretleri ve o dönemki inşaata dair bize de çok fazla bilgi vermekte. Çünkü her sütunda yaklaşık olarak 15-20 çeşit farklı taşçı işareti var. Bunlar işçilerin yaptığı ve istihkaklarını almak için yaptıkları işaretler. Sütunların üzerindeki haç işaretleri de misafirlerimizin çok dikkatini çekiyor. Binbirdirek Sarnıcı tarihten günümüzde geçmişin izlerini taşıyor ve onu bugünlerimize aktarıyor." ifadelerini kullandı.

"İstanbul bir sarnıçlar şehri"

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ise Binbirdirek Sarnıcı'nın İstanbul'un en çok ilgi çeken turistik yapıları arasında olduğunu belirterek, 4., 5. ve 6. yüzyıllarda İstanbul'da çok sayıda sarnıç inşa edildiğine dikkati çekti.

11. yüzyıldan itibaren de şehirde yine sarnıçların sayısının arttığını belirten Yılmaz, "Osmanlı devrinde de daha az ve anıtsallıkları daha çok etkileyici olmayan, anıtsal olmayan sarnıçlar inşa edilmeye devam ediliyor. İstanbul bir sarnıçlar şehri." dedi.

Tarihi yapıların kullanım biçimlerine ve yürütülen akademik koruma çalışmalarına da değinen Yılmaz, "Bugün bunların bazıları müze, bazılarıysa sergi salonu olarak kullanılıyor. İstanbul'daki sarnıçlar bir sürü farklı fonksiyonda varlığını devam ettiriyor ama hala İstanbulluların ve kenti ziyaret eden turistlerin çok ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.