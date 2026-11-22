Libya'nın doğusunda Bingazi kentinde bulunan bir deniz üssündeki mühimmat deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingazi Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, kentteki deniz üssünde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Patlamada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.