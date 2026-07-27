Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezaları olan 7 firari hükümlü, Bingöl'de jandarma tarafından yakalandı.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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