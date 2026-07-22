Bingöl\'de Afet Risk Azaltma Toplantısı

Bingöl'de, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Vali Cahit Çelik, afet yönetiminde en önemli aşamanın afet öncesinde risklerin azaltılması olduğunu söyledi.

2022-2026 İRAP kapsamında belirlenen hedeflerin yaklaşık yüzde 76'sının hayata geçirildiğini belirten Çelik, kalan çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bingöl'ün deprem kuşağında yer alan yüksek riskli iller arasında bulunduğunu anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"İlimiz özellikle deprem açısından çok riskli bir il. Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Varto Fay Zonu ile birlikte diğer küçük fay hatları ilimizi deprem açısından riskli hale getiriyor. Özellikle Yedisu segmenti ile ilgili son 250 yıl içerisinde bir kırılmanın olmadığı ve kırılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle ilimizi depreme hazırlıklı hale getirmek için başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşeni yapması gerekiyor."

Çelik, ruhsatsız, ruhsata aykırı ve zemin etüdü yapılmadan hiçbir yapıya izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerini de tamamlamamız gerekiyor. Yeni konutu teslim edilen vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalarda oturmaya devam etmesini kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim açımızdan her şeyden önemlidir." dedi.

Çelik, yıl içerisinde bir afet tatbikatı gerçekleştirerek ekiplerin toplanma hızı ile müdahale kapasitesinin test edileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Elçi, ilçe belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.