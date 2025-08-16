Bingöl'de Ata Çarpan Araçta 1 Ölü - Son Dakika
Bingöl'de Ata Çarpan Araçta 1 Ölü

Bingöl\'de Ata Çarpan Araçta 1 Ölü
16.08.2025 22:39
Karlıova'da hafif ticari araç, yola çıkan ata çarptı. Araçta 1 kişi hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi.

F.G. idaresindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Bingöl kara yolunun Sudurağı köyü mevkisinde ağaçlık alandan aniden yola çıkan ata çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki A.K. ağır yaralandı.

Ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif ticari aracın çarptığı at da öldü.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hayvanlar, Karlıova, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
