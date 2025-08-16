Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi.
F.G. idaresindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Bingöl kara yolunun Sudurağı köyü mevkisinde ağaçlık alandan aniden yola çıkan ata çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki A.K. ağır yaralandı.
Ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada hafif ticari aracın çarptığı at da öldü.
Bingöl'de Ata Çarpan Araçta 1 Ölü
