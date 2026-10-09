Bingöl'de beton mikseriyle çarpışan sondaj aracı şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de beton mikseriyle çarpışan sondaj aracı şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bingöl\'de beton mikseriyle çarpışan sondaj aracı şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Dodan Köyü mevkisinde beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı, sondaj aracı şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de sondaj aracı ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sezai Günle yönetimindeki 12 DA 394 plakalı beton mikseri, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Dodan Köyü mevkisinde Hüseyin Çakır idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen sondaj aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sondaj aracı şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'de beton mikseriyle çarpışan sondaj aracı şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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