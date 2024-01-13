 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden 9'u hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden 9'u hayati tehlikeyi atlattı

Bingöl'de bir esnaf lokantasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu 16 kişi etkilendi. Durumu ağır olan 9 kişi Diyarbakır'a sevk edilerek ileri derece oksijen tedavisi gördü. Hayati tehlikeyi atlattıkları belirtilen bu kişiler bir süre daha gözlem altında tutulacak. Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören diğer 7 kişi ise taburcu edildi.

Bingöl\'de doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden 9\'u hayati tehlikeyi atlattı
13.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:23
Abone Ol

BİNGÖL'de, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden durumu ağır olduğu için Diyarbakır'a sevk edilen 9'u, hayati tehlikeyi atlattı.

Kaleönü Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, dün sabah, esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle 16 kişi etkilendi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 9 kişi ise ileri derece oksijen tedavisi için Diyarbakır'a sevk edildi. Bağlar ilçesindeki özel merkezde ileri derece oksijen tedavisi gören 9 kişi hayati tehlikeyi atlattı, ancak bir süre daha gözlem altında tutulacakları belirtildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 7 kişi ise taburcu edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Bingöl, Olay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden 9'u hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden 9'u hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement