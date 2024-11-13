Bingöl\'de Güneş Enerjisi Desteği

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Bingöl'de "Küçükbas¸ Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi" kapsamında 140 besiciye yüzde 50 hibeyle güneş enerji paneli desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bingöl Damızlık Koyun Keçi Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında temin edilen güneş enerjisi panelleri düzenlenen törenle küçükbaş hayvan yetiştiricilerine teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, tarım ve hayvancılığın Bingöl'de geleneksel bir üretim alanı olduğu ifade ederek, meralardaki çiftçilere kentteki imkanları sunmak için çalıştıklarını söyledi.

"Öyle bir noktaya gelmeliyiz ki çiftçimiz, üreticimiz merasında, dağda hayvan otlatırken televizyonunu seyredebilmeli, cep telefonu şarj edebilmeli, dünyadan haberi olabilmeli, internete girebilmeli. Bu güneş enerjisi panelleriyle artık meralarda, yaylalarda çalışan çiftçilerimiz, besicilerimiz internete, soğuk suya ve televizyona ulaşabilecekler." diyen Usta, şehirdeki imkanlar sunulduğunda besicilerin, çiftçilerin toprakla bağlarını sürdüreceğine inandıklarını belirtti.

Usta, 2025 yılı için DAP İdaresi ile yeni proje hazırladıklarını dile getirerek, bu kapsamda çiftçilere, besicilere yeni destekler sunacaklarını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da kentte 556 bin küçükbaş hayvan, 250 bin hektar mera, 264 bin hektar da orman alanı bulunduğunu anlatarak, güneş enerjisi panellerinin yayladaki üreticilerin elektrikle ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise küçükbaş hayvancılığın çok zor bir meslek olduğunu, bu desteklerin besiciler için önemli olduğunu ifade etti.