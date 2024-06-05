Bingöl'de Hakkari Belediyesi protestoları önlemek amacıyla eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika
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Bingöl'de Hakkari Belediyesi protestoları önlemek amacıyla eylem ve etkinlikler yasaklandı

Bingöl Valiliği, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından olası protestoları önlemek amacıyla eylem ve etkinliklerin yasaklandığını ve kente giriş çıkışların kontrollü yapılacağını duyurdu.

05.06.2024 11:42  Güncelleme: 12:43
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(BİNGÖL) - Bingöl Valiliği, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından olası protestoları önlemek amacıyla bugünden itibaren 7 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını ve kente girişi çıkışların kontrollü yapılacağını bildirdi.

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve yerine kayyım atanmasına yönelik olası eylemlerin önlenmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu'nun birçok kentinde eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca, yapılan görevlendirmeyi protesto etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 5 Haziran 2024 günü saat 00.01'den 11 Haziran 2024 günü saat 23.59'a kadar olmak üzere 7 gün süre ile Bingöl il sınırları (il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) içerisinde yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Hakkari Belediyesi protestoları önlemek amacıyla eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

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