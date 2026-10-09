Bingöl\'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bingöl'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 23 ABG 869 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolu Ekinyolu Mahallesi mevkisinde önündeki ineklere yol vermek için yavaşlayan S.K'nin kullandığı 12 ACE 071 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Düzağaç Kavşağı'nda, D.T. yönetimindeki 23 AFZ 570 plakalı motosiklet, B.B.B. kontrolündeki 34 EDJ 590 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde seyreden F.K'nin kullandığı 34 CIC 608 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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