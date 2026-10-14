Bingöl'de İŞKUR İl Müdürü, kadın ve gençlere yönelik destekleri kurula anlattı - Son Dakika
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Bingöl'de İŞKUR İl Müdürü, kadın ve gençlere yönelik destekleri kurula anlattı

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Bingöl\'de İŞKUR İl Müdürü, kadın ve gençlere yönelik destekleri kurula anlattı
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Bingöl'de 2026 Yılı 4. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, kadın, genç ve üniversite öğrencilerine yönelik istihdam desteklerini kurula anlattı; yeni projeler değerlendirildi.

Bingöl'de 2026 Yılı 4. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman tarafından kurumun kentte yürüttüğü istihdam ve mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Sunumda, aktif iş gücü programları, istihdamı artırmaya yönelik uygulamalar, kamu ve özel sektörde yürütülen çalışmalar ile kadınlar, gençler ve üniversite öğrencilerine yönelik destek mekanizmaları hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

İl genelinde istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile yeni istihdam odaklı proje ve uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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