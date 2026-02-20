Bingöl'de Karla Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde, Ramazan ayında da karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, yolların açık tutulması için sahada yoğun mesai yapıyor.

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışının ardından yolların açık tutulması için iş makineleriyle sahada yoğun mesai yapıyor. Ramazan ayının ilk gününde de görev başında olan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve yer yer tipi şeklinde devam eden yağışa rağmen sahadaki ekiplerin koordineli şekilde ilerlediği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.