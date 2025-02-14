Bingöl\'de Kazada Hayatını Kaybeden Kübra, Mardin\'de Defnedildi

KAZADA ÖLEN KÜBRA, MEMLEKETİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİ
Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Kübra Ağırman'ın (19) cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi'ne getirildi. Altunkaya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağırman'ın cenazesi, mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.
Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),
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