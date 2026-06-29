Bingöl'de Kırsal Yangın Söndürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gerçekli köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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