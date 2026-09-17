Bingöl'de meraya giden çoban arazide ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de meraya giden çoban arazide ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'de meraya giden çoban arazide ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Ortaçanak köyünde sürüsünü meraya götüren 52 yaşındaki çoban, eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin aramasında çobanın cansız bedeni bulundu.

Bingöl'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çoban, ekiplerin arazide yaptığı arama sonucu ölü bulundu.

Merkez Ortaçanak köyünde sabah sürüsünü meraya götüren 52 yaşındaki çoban M.R.K., eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramalarda M.R.K.'nin cansız bedeni bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibiİnsan HaklarıOrtaçanakJandarmaOlaylarBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya’da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu
Bartın’da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama Bartın'da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 20:01:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de meraya giden çoban arazide ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement