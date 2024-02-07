Bingöl'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Bingöl\'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca geçidi mevkisinde, yoğun sisin etkisiyle meydana gelen kazada, minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

07.02.2024 14:13
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Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca geçidi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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