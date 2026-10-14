Bingöl'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı, anlar kameraya yansıdı

Bingöl'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı, anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
BİNGÖL'de polis ekiplerinin motosiklet hırsızlığına yönelik yürüttüğü çalışmada yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: DHA
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