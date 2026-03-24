Bingöl'de Siyer-i Nebi Yarışması Finali
Bingöl'de Siyer-i Nebi Yarışması Finali

24.03.2026 16:02
Devlet korumasındaki çocuklar için düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması'nın final programı yapıldı.

Bingöl'de devlet koruması altındaki çocuklara yönelik organize edilen Siyer-i Nebi Yarışması'nın final programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin bu tür programlarla pekiştirildiğini söyledi.

Çocukların yarışma vesilesiyle Peygamber Efendimizin ahlakını ve örnek yaşamını tanımaya yönelik gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu ifade eden Çelik, yarışmada sadece dereceye girenler değil, bu bilgileri öğrenen tüm çocukların kazandığını belirtti.

Konuşmanın ardından 7-12 ve 13-18 yaş kategorilerinde yarışmanın final bölümü yapıldı.

Yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Programa, Vali Çelik'in eşi Nermin Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bingöl Üniversitesi Rektör Vekili Abdulhakim Koçin ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

