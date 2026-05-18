Bingöl'de Ters Lale Ziyareti Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Ters Lale Ziyareti Artıyor

Bingöl\'de Ters Lale Ziyareti Artıyor
18.05.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Karlıova'daki ters laleler doğaseverlerin ilgisini çekiyor, ziyaretçi akınına uğradı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler, ilgi odağı oldu.

Boncukgöze Yaylası'nın farklı noktalarda yoğun şekilde görülen ters laleler, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleleri görebilmek için taşlı ve toprak yolu aşarak yaylaya ulaşıyor.

Ters lalelerin bulunduğu alanda piknik yapan ziyaretçiler, manzaranın ve temiz havanın tadına varıyor.

Ziyaretçiler, doğaya renk katan ters laleleri cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor.

Karlıova'da öğretmenlik yapan ziyaretçilerden Sercan Kılıç, AA muhabirine, "Eşimle ilk defa ters laleleri görmeye geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir doğa olayı. Hava da bugün çok güzel. Bizim için çok keyifli bir gün. Buranın keyfini tarif etmek gerçekten çok zor. Buraya gelirken böyle bir ortamla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gerçekten inanılmaz ve çok keyifli." dedi.

"Sahip olduğumuz güzellikleri korumamız lazım"

Karlıova ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni ve fotoğraf tutkunu Enver Kayar da ters lalelerin 1-2 haftalık ömrünün bulunduğunu ve bu süreyi kaçırmamak için yaylaya çıktığını dile getirdi.

Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu anlatan Kayar, fakat ulaşım açısından zorluk yaşadıklarını belirtti.

Kayar, yollarda iyileştirme yapılması durumunda bölgenin daha fazla ziyaretçi çekeceğini ve bunun bölgeyi turizm açısından canlandıracağını dile getirdi.

Bölgeye gelen bazı ziyaretçilerin çevreye çöp atıp çiçeklere zarar verdiğini anlatan Kayar, "Sahip olduğumuz bu güzellikleri korumamız lazım. Zaten iki haftalık bir ömrü var. Buraya gelip bu güzelliği temiz hava ve manzara eşliğinde yaşamak çok daha mantıklı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Ters Lale Ziyareti Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:07:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Ters Lale Ziyareti Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.