Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilogram esrar ve 4 bin 915 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-17 Ekim'de uyuşturucu imal ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve arama kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 8 kilogram kubar esrar, 4 bin 915 kök Hint keneviri ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, hakaret ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.???????